NATO'nun 32. üyesi İsveç oldu

İsveç, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle NATO'nun resmen 32. üyesi oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsveç Başbakanı Ulf Kirstersson, Washington'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveç'in NATO ittifakına katılmasına ilişkin resmi giriş protokolünü basına gösteren Blinken, "Bu katılım belgesi ile birlikte İsveç'e, (NATO'nun kurucu anlaşması) Washington Anlaşması'nın bir tarafı ve NATO'nun 32. üyesi olarak hoş geldiniz demek istiyorum." ifadesini kullandı.

İsveç'in katılımıyla NATO'nun artık daha da güçlü olacağını vurgulayan Blinken, "Bu İsveç için tarihi bir an, İttifak'ımız için tarihi bir an, NATO müttefiklerimizle transatlantik ilişkilerimiz için de tarihi bir an." şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO'ya resmi olarak katıldığını bildirdi.

"İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı. Pazartesi günü NATO karargahında bayraklarını göndere çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanan Stoltenberg, "İsveç'in katılımı NATO'yu daha güçlü, İsveç'i ve tüm İttifak'ı daha güvenli kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

İsveç'in NATO'ya üyeliği için 11 Mart'ta bayrak töreni düzenlenecek

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsveç'in üyeliği için NATO karargahında 11 Mart'ta tören gerçekleştirilecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un katılacağı törende İsveç bayrağı göndere çekilecek.

İsveç'in üyelik süreci

İsveç, komşusu Finlandiya ile üyelik başvurusunu 18 Mayıs 2022'de yaptı.

NATO'ya yeni katılım için onay vermesi gereken 30 üye ülkeden biri olan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan beklentilerini dile getirdi. Türkiye'nin endişeleri özellikle İsveç'teki PKK/YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinden kaynaklanıyordu.

28 Haziran 2022'deki Madrid Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile iki ülkenin terörle mücadelede daha fazla işbirliği taahhüt ettiği Üçlü Muhtıra'ya imza attı. Bu çerçevede üç ülke tarafından Daimi Ortak Mekanizma kuruldu.

Bu sayede iki ülke, üyeliğe resmen davet edildi. 5 Temmuz 2022'de NATO ülkelerinin katılım protokolünü imzalamasıyla İsveç ve Finlandiyalı yetkililer, NATO'nun toplantılarına "davetli ülke olarak" katılmaya başladı.

Bu süreçte üç ülke arasında çok sayıda görüşme yapıldı.

Finlandiya, Türkiye'nin beklentilerini karşılayacağına yönelik taahhütlerinin karşılık bulması üzerine 3 Nisan 2023'te NATO'nun 31'nci üyesi oldu.

İsveç için süreç ise devam etti. TBMM'nin 23 Ocak'ta, Macaristan Ulusal Meclisinin de 26 Şubat'ta verdiği onayın ardından, tüm müttefiklerin meclislerindeki onay sürecinin tamamlanmasıyla İsveç'in üyeliğiyle ilgili son aşamaya geçildi.

Biden'dan İsveç'e NATO üyeliği tebriği

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Biden, açıklamasında, "Bugün İsveç'i NATO'nun 32. müttefiki olarak karşılamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu transatlantik güvenlik kalkanı, bugün İsveç'in NATO'ya resmen katılımıyla her zamankinden daha güçlü durumda." ifadelerini kullandı.