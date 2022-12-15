"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

NATO’nun askeri bütçesi 2 milyar avroyu buldu

15 Aralık 2022, Perşembe 01:29
NATO’nun 2023 askeri bütçesinin yüzde 25 artırılarak yaklaşık 1,96 milyar avro olması kararlaştırıldı.

NATO’dan yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin uzlaşısıyla askeri bütçenin yüzde 25 artırılarak yaklaşık 1,96 milyar avroya çıkarılmasının yanı sıra sivil bütçe de yaklaşık yüzde 28 yükseltilerek 370,8 milyon avroya çıkarıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bütçe artışının, haziranda Madrid’de yapılan NATO Zirvesi'nde NATO müttefiklerinin koyduğu hedefe ulaşılması arzusunun somut bir ifadesi olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "NATO içinde birlikte daha fazla ve daha iyi yatırım yapmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

NATO’nun sivil bütçesi, personel, operasyon maliyetleri ve NATO karargahının program harcamaları gibi giderlerde kullanılıyor.

Askeri bütçe ise NATO operasyonları, misyonları ve karargahtaki komuta yapısının işletme maliyetlerinde kullanılıyor.

Sivil ve askeri bütçenin yanı sıra ittifakın üçüncü ortak fonlu unsuru olan NATO Güvenlik Yatırım Programının (NSIP) 2023 için harcama tavanı da yüzde 26,6 artışla 1 milyar avro olarak belirlendi. NSIP kapsamında NATO’nun büyük inşaat ve komuta kontrol sistem yatırımları hayata geçiriliyor.

AA

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Peru'da 30 günlük OHAL kararı

    "Rusya, Mariupol gibi, Volnovaha gibi, Bahmut gibi Donbas'ta da şehri yok ediyor"

    NATO’nun askeri bütçesi 2 milyar avroyu buldu

    Meclis'te çözülsün

    Dünya Kupası'nda iz bırakan Fas, Fransa engelini geçemedi - Fransa, Arjantin'in rakibi oldu

    Almanya F-35 sözleşmesini duyurdu

    Birinci hedef, demokrasinin inşası

    Azerbaycan Başsavcılığı: Mayın patlaması sonucu 1 asker öldü, 7 kişi yaralandı

    'Böyle giderse ihracat yapılamayacak'

    Avrupa Birliği, PKK’nın terör listesinden çıkma talebini reddetti

    'Altılı Masa’da doğru çok aday var'

    İlaç fiyatlarına yüzde 36 zam

    İzmir - Çeşme açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

    İstanbul’da en az 320 bin kişi ölümle burun buruna

    "Yavaş yavaş rakam konuşulmaya başlayacak"

    Rüşvet alan herkese yazıklar olsun

    İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı

    Von der Leyen: Avrupa'nın gaz depoları dolu, bu kış için güvendeyiz

    'Putin’in planlarının hiçbiri tutmadı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Danıştay: Başvurular gerekçesiz reddedilemez
    Ahmet BATTAL

    Tevil kabiliyeti ve AKP
    Mikail YAPRAK

    Gazetem, kahvehanem ve “mamehuran hırsızları”
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kur’an’a bazı sûreler konmamış” mı?
    Mine Arslan

    Ölüm korkusu
    Süleyman KÖSMENE

    Gaflette ihtimal-i necat var mıdır?
    Genel

    Dünya Kupası'nda iz bırakan Fas, Fransa engelini geçemedi - Fransa, Arjantin'in rakibi oldu
    Risale-i Nur'dan

    Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Meclis'te çözülsün

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.