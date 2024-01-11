"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

NATO Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme sözü verdi

11 Ocak 2024, Perşembe 14:22
NATO, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin artırılmasına devam edileceğini bildirerek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son günlerdeki hava saldırılarının ardından büyükelçiler düzeyinde toplandı.

Müttefiklerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarındaki artışı ve Rusya'nın Kuzey Kore'den aldığı balistik füzeler ile İran'dan aldığı insansız hava araçları (İHA) kullanmasını "şiddetle" kınadığı aktarılan açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme sözü verildi.

Açıklamada, bu doğrultuda müttefiklerin, NATO aracılığıyla yaklaşık 1000 adet "Patriot" hava savunma sistemi satın alacağı belirtilerek, Almanya'nın yakın zamanda Ukrayna'ya "Patriot" ve "Skynex" hava savunma sistemleri ile "Iris-T" füzesi teslim ettiği hatırlatıldı.

İngiltere'nin de Ukrayna'ya yaklaşık 200 hava savunma füzesi göndereceği anımsatılan açıklamada, toplantıda bazı müttefik ülkelerin Ukrayna'ya 2024 yılı için milyarlarca avroluk ilave hibenin ana hatlarını çizdiği aktarıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin süreceğini vurgulayarak, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, iki yıldır Ukrayna'yı toplu saldırılarla yıpratmaya çalışıyor ancak başarılı olamayacak. Rusya'nın zulüm kampanyası sadece Ukrayna'nın kararlılığını güçlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Recep, Şaban ve Ramazan... Mukaddes ''Üç Aylar'' yarın başlıyor

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Ebrar Sitesi N Blok enkazında 80 kişi ölmüştü - Binanın etüdü yetersiz, malzeme kalitesiz çıktı

    Hastaneler alarm veriyor

    Anayasa yine ihlal edildi
    📷

    Okuyucularımızla buluştuk

    NATO Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme sözü verdi

    Doğu Anadolu'ya yoğun kar yağışı uyarısı

    Gazze’de bulaşıcı hastalık tehlikesi

    1 yılda 111 bin esnaf kepenk indirdi

    Depremzedeler ilaç bulamıyor

    Ekonomide güven adaletle sağlanır

    TÜİK: İşsizlik arttı

    Dış ticaret 106 milyar dolar açık verdi

    Baskıları dayanışma ile aşacağız

    Afetlerde 74 bin kişi öldü

    İsrail’de dava telaşı

    Netanyahu devrilmekten korkuyor

    Gazeteciler mesleği bırakıyor

    Sanayi üretimi beş aydır geriliyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Bakiye bir çağrı: Regaib Gecesi
    Osman ZENGİN

    Üçü bir arada…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu Meclisle nereye kadar?
    Risale-i Nur'dan

    Leyle-i Regaib: Hz. Risaletin bir cihette âlem-i şehadete teşrifi
    Faruk ÇAKIR

    İslam dünyası imtihanı kaybetti!
    Mikail YAPRAK

    Manevîyat mevsiminin manevî nevruzu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dalkavuk üretim tesisleri
    Ali FERŞADOĞLU

    “Müslümanlara bir sorum var!”
    İbrahim Aktaşcı

    Alırım anahtarını

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.