'Ne Harris, ne de Trump'

ABD’nin Illinois eyaletinin Chicago şehrinde düzenlenen Filistin’e destek gösterisine katılanlar, Filistin’e ilişkin tutumları nedeniyle 5 Kasım’daki seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump ile ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris’e oy vermeyeceklerini belirtti.

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İki adaydan da zalime destek Düzenlenen Filistin’e destek gösterisine katılanlar sık sık “Soykırıma oy yok” sloganları attı. Katılımcılar, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Göstericilerden Caleb Wassell, inşaat işçisi olduğunu ve işçilerin isteklerinin Filistinlilerle uyuştuğunu belirterek, başkan adaylarının kadınları korumaya yönelik seçim politikaları hakkında, “Peki ya Filistinli kadınlar ne olacak? Çocukları düşünen partiyseniz Filistinli çocuklar ne olacak?” diye konuştu. AA

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