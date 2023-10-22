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23 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ne olursa olsun topraklarımızda kalacağız

22 Ekim 2023, Pazar 20:47
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’ten gönderilmesi girişimlerine karşı uyarıda bulunarak “Ne olursa olsun topraklarımızda kalacağız.” dedi.

Abbas, “Halkımızı Gazze’den başka yerlere yerleştirme girişimlerine karşı uyarıyoruz. Ayrıca Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasına ya da Kudüs veya Batı Şeria’dan sürülmesine karşı da uyarıyoruz. Yerinden edilmeyi kabul etmeyeceğiz ve ne olursa olsun topraklarımızda kalmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi. Mısır’ın başkenti Kahire’nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentte, 31 ülke ve 4 uluslararası kuruluşun katılımıyla düzenlenen Kahire Barış Zirvesi’nde Gazze’deki gelişmeler ele alındı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin son bulması ve uluslararası meşru kararlara uygun bir şekilde iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini söyledi. Abbas, zirvede yaptığı konuşmada, Filistin halkının, kurum, ev ve hastanelere kadar uzanan bir savaşla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Halkımızın başka ülkelere tehcir edilmesine yönelik girişimlerde bulunanları uyarıyoruz. Kararlı bir şekilde topraklarımızda kalacağız.” dedi. Abbas, her iki taraftan da sivillerin öldürülmesini reddettiklerini ifade ederek, kaçırılan rehinelerin de serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

AA

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