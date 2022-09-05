Nebati’nin enflasyon hedefi tutmuyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Dün açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan defedeceğiz” dedi.

İstanbul - anka

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