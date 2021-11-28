Nefrete karşı daha fazlası yapılmalı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, şiddet ihtiva eden aşırılığı ve radikalleşmeyi ortadan kaldırmak için ellerinden gelenin ‘çok daha fazlasını’ yapmaları gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Facebook gibi teknoloji devlerinin çevrimiçi şiddet içeren aşırılığı ve radikalleşmeyi ortadan kaldırmak için ellerinden gelenin ‘çok daha fazlasını’ yapmaları gerektiğini söyledi. Ardern ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine düzenlenen 51 kişinin öldüğü terör saldırılarının ardından 2019’da çevrimiçi nefreti sona erdirmek için küresel bir girişim başlatmıştı. İki liderin başlattığı “Christchurch Call” adlı girişime Facebook, Google, Twitter ve Microsoft dahil olmak üzere 50’den fazla ülke, uluslar arası kuruluş ve teknoloji firması destek vermişti. Girişim, internet üzerinden şiddet ve aşırılıkçı içeriklerin yayılmasına yönelik kısıtlamaları kapsıyor. Euronews’deki habere göre eknoloji şirketlerinin ne yapması gerektiği sorusunu ise, “Çok daha fazlasını.” sözleriyle cevapladı. Online platformlarda kişisel radikalleşmenin engellenmesi için herkesin yapması gereken bir şeyler olduğunu belirten Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, “Algoritmalar etrafında devam eden çalışmalarla ilgilendiğimiz nokta tam olarak burası. Hepimizin oynayabileceği bir rol var; çevrimiçi platformların radikalleşme yeri haline gelmesini engellemek.” dedi.

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