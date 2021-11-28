"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Nefrete karşı daha fazlası yapılmalı

28 Kasım 2021, Pazar
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, şiddet ihtiva eden aşırılığı ve radikalleşmeyi ortadan kaldırmak için ellerinden gelenin ‘çok daha fazlasını’ yapmaları gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Facebook gibi teknoloji devlerinin çevrimiçi şiddet içeren aşırılığı ve radikalleşmeyi ortadan kaldırmak için ellerinden gelenin ‘çok daha fazlasını’ yapmaları gerektiğini söyledi. Ardern ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Nur ve Linwood camilerine düzenlenen 51 kişinin öldüğü terör saldırılarının ardından 2019’da çevrimiçi nefreti sona erdirmek için küresel bir girişim başlatmıştı. İki liderin başlattığı “Christchurch Call” adlı girişime Facebook, Google, Twitter ve Microsoft dahil olmak üzere 50’den fazla ülke, uluslar arası kuruluş ve teknoloji firması destek vermişti. Girişim, internet üzerinden şiddet ve aşırılıkçı içeriklerin yayılmasına yönelik kısıtlamaları kapsıyor. Euronews’deki habere göre eknoloji şirketlerinin ne yapması gerektiği sorusunu ise, “Çok daha fazlasını.” sözleriyle cevapladı. Online platformlarda kişisel radikalleşmenin engellenmesi için herkesin yapması gereken bir şeyler olduğunu belirten Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, “Algoritmalar etrafında devam eden çalışmalarla ilgilendiğimiz nokta tam olarak burası. Hepimizin oynayabileceği bir rol var; çevrimiçi platformların radikalleşme yeri haline gelmesini engellemek.” dedi.

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Alışveriş çılgınlığı havayı kirletiyor

    MGK, AKP’nin vesayet kurumu

    Nefrete karşı daha fazlası yapılmalı

    Din üzerinden siyaset dine zarar verir

    Çiftçinin feryadı: Ne olacak bizim halimiz?

    Taksit sayısı arttırılmalı

    Son 24 saatte 192 kişi vefat etti, 23 bin 759 kişinin testi pozitif çıktı

    'Türkiye'de Nu varyantına rastlanmamıştır'

    Beşiktaş'a bir şok da Giresunspor'dan: 4-0

    İsrail, 25 Filistinliyi daha yaraladı

    Muş Alparslan-1 Barajı'nda alarm durumu

    ABD ve AB'den bazı Afrika ülkelerine ''yeni varyant'' sebebiyle seyahat kısıtlaması

    Fas'ın İsrail'le güvenlik mutabakatı FKÖ tarafından kınandı

    Bosnalı Aldina, Kur’ân’ı hıfzetti

    Cezayir: Suriye'nin Arap Birliği Zirvesi'nde olması gerekiyor

    DSÖ'den Güney Afrika'daki yeni Kovid-19 varyantı hakkında açıklama

    Avrupa Birliği: İsrail, barış umutlarını baltalıyor

    Çin, yurt içi kaynaklı yeni bir Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya

    Üçlü görüşme ve ortak bildiriye ilişkin açıklama

    Bayat ekmek var mı?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in “ihlal” kararları hızlanıyor
    Genel

    Ayşe Özdoğan tahliye edildi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Dış güçler mi, tek adam rejimi mi?
    Misbah ERATİLLA

    Yol parası
    Faruk ÇAKIR

    Salgın nereye?
    Genel

    MGK, AKP’nin vesayet kurumu
    Genel

    Din üzerinden siyaset dine zarar verir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.