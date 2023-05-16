Nekbe’nin 75.yılı

Onlarca yıldır sürgün hayatı yaşayan milyonlarca Filistinli için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan “Nekbe” tam 75 yıldır dinmeyen bir acıyı ifade ediyor.

Filistinliler, İsrail’in 14 Mayıs 1948’de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kaldıkları o güne “Büyük Felaket” anlamına gelen “Nekbe” ismini veriyor.

Hala işgal ve abluka altında bulunan ve mülteci konumunda yaşayan milyonlarca Filistinli, Nekbe’nin 75. yılında vatanlarına dönmenin hayalini kuruyor.

İsrail güçleri, Nekbe’de Filistinlilere ait 774 köy ve kasabayı işgal ederken, 531’ini ise tamamen yıktı, Filistinlilere yönelik 70 katliam gerçekleştirdi ve yaklaşık 15 bin kişiyi öldürdü.

Nekbe, geçmişte yaşanan bir “Büyük Felaket”ten ibaret, bitmiş bir hadise değil, işgal edilmiş Filistin topraklarının geri kalanında bugün hala devam eden bir trajedi.

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BM’de ilk kez Nekbe için anma töreni düzenledi

İsrail’in 14 Mayıs 1948’de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle “Nekbe” (Büyük Felaket) olarak bilinen felaket için ilk kez Birleşmiş Milletlerde (BM) anma töreni düzenlendi.

New York’taki BM binasında gerçekleşen üst düzey etkinliğe, birçok üye ülkenin temsilcisi katıldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, burada yaptığı konuşmada, geçen sene tarihi bir şekilde BM Genel Kurulu’nun Nekbe’nin anılması kararı almasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.