Nepal'de sel ve heyelan: 33 kişi öldü, 22 kişi kayıp

Nepal'in batısında geçen hafta etkili olan sel ve heyelanlarda 33 kişi öldü.

BBC'nin haberine göre, Karnali eyaletindeki muson yağmurlarının ardından bölgede sel ve heyelanlar yaşandı. Eyaletin bazı bölgelerinde Karnali Nehri taşarken sular altında kalan köprüler kullanılamaz hale geldi. Eyaletteki sel ve heyelanlarda 33 kişinin öldüğü, 22 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Afet nedeniyle bölgede yüzlerce ev hasar gördü, binlerce kişi tahliye edildi. Arama kurtarma faaliyetlerine kolluk kuvvetleri de destek olurken ekiplerin şiddetli yağış nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorlandığı kaydediliyor. Birleşmiş Milletler, afet bölgesinde gıda ve ilaç yardımı yapılmaya başlandığı bilgisini paylaştı. Nepal'de bu yıl, yağmur kaynaklı afetlerde en az 110 kişi öldü. AA

Okunma Sayısı: 171

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.