İsrail’in Batı Şeria’da sürdürdüğü operasyonla evinden olan yaklaşık 40 bin kişi gidecek yer bulamıyor. Nur Şems bölgesinde yaşayan 63 yaşındaki Fatima Tevfik, İsrail’in Batı Şeria’ya saldırılarına onlarca kez tanıklık ettiğini fakat fakat benzerini hiç yaşamadığını söylüyor:

“Hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Bizi zorla yerimizden etmek mi? Asla. Bu ilk kez oluyor” Tevfik, topladıkları yatak ve battaniyelerle barınağa dönüştürülen bir düğün salonuna ailecek sığındıklarını söylüyor. 11 yaşındaki oğlu Mahmud da “İsrail askerleri geldi, hoparlörden duyuru yaparak herkesi evden çıkardı” diyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Batı Şeria’daki operasyonların yıl sonuna kadar sürebileceğini, bu sırada evlerinden çıkarılan Filistinlilerin geri dönmesine müsaade edilmeyeceğini belirtmişti. Tevfik, şu ifadeleri kullanıyor: “Eninde sonunda biri burada düğün yapacak, bizim de gitmemizi isteyecekler. Nereye gideceğiz? Bunu bir yıl boyunca sürdüremeyiz” Haber Merkezi

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