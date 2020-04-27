Netanyahu ABD’den emin

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin “İsrail’e ilhakına” onay vereceğinden emin olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, San Remo Konferansının 100. yıl dönümü dolayısıyla ABD’de düzenlenen programa gönderdiği görüntülü mesajda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin “İsrail’e ilhak” planına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, “Trump’ın ‘barış planında’ İsrail’in Yahuda ve Samira’nın tamamındaki (Yahudilerin Batı Şeria’ya verdiği isim) haklarını tanındı. Başkan Trump (Batı Şeria’daki) Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’nde İsrail’in hakimiyetini tanıyacağı taahhüdünde bulundu. Birkaç ay sonra bu taahhüttün onurlandırılacağından şüphem yok.” ifadesini kullandı. AA

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