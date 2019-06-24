Netanyahu açıklamalarıyla İran'ı hedef aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın Suriye'ye yerleşmesine ve nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'te düzenlenecek ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesine katılmak için İsrail'e gelen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev ile görüştü. Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Netanyahu ve Patrushev ortak basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran yönetiminin İsrail'i yok etmeyi amaçladığını ve bu amaca ulaşmak için her gün çalıştığını iddia eden Netanyahu, "İsrail, kendisini yok etme çağrısı yapan İran'ın sınırlarına konuşlanmasına müsaade etmeyecektir. Ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı AA

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