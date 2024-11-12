Netanyahu, Aralık'ta ifade verecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2019 yılında hakkında açılan yolsuzluk davası kapsamında 2 Aralık'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesinde ifade verecek.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası bulunan Netanyahu’nun ifade verme sürecinin haftalar sürmesinin beklendiği belirtildi. Netanyahu’nun avukatları, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a saldırılarının Başbakan'ın davaya hazırlanmasını imkansız hale getirdiğini öne sürerek Doğu Kudüs Bölge Mahkemesinden ifadesinin alınmasının iki buçuk ay ertelenmesini istedi. AA

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