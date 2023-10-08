Netanyahu’dan tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin’in sürpriz saldırısıyla başlayan cumartesi gününün ardından ülkesinin “uzun ve zorlu bir savaşla karşı karşıya olduğunu belirtti.

T24’ün haberine göre Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Hamas’ın kabiliyetlerinin tamamen yok edilmesi için var gücünü kullanacağını ve “Bu kara gün için intikam alacağını” söyledi. Netanyahu, “Bu savaş zaman alacak. Zorlu olacak” diye uyarıda bulundu. “Hamas’ın saklandığı ve operasyonlarını yürüttüğü her yeri enkaza dönüştüreceğiz” diyen Netanyahu, Gazze’de yaşayan insanlara “Hemen şimdi oradan çıkın” dedi. Ancak Filistinlilerin blokaj altındaki Gazze’den çıkmaları için bir yol bulunmuyor. Haber Merkezi

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