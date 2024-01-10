Netanyahu devrilmekten korkuyor

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, liderliğini yaptığı Likud Partisi’ndeki “artan hayal kırıklığının” kendisini devirmek için muhalefet partilerinin ortaklığında eyleme dönüşmesinden endişe duyduğunu yazdı.

Yedioth Ahronoth’un haberinde, Netanyahu’nun “Kontrol mücadelesi kapsamında zorunlu olmayan bakanlıkların kapatılması bahanesiyle Norveç kanunu gereğince istifa eden bakanları yeniden görevlerine döndürmeye çalıştığı” ifade edildi. AA

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