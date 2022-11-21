Netanyahu dünyayı aldatmaya çalışıyor

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu’nun “Filistinlilerin barışa hazır olmadığı” yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne’nin konuya ilişkin açıklamaları Filistin resmi ajansı WAFA’da yayımlandı. Ebu Rudeyne, Netanyahu’nun “Filistinlilerin barışa hazır olmadığı” yönündeki açıklamalarının, dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışma ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak herhangi bir siyasi süreçten kaçma girişimi olduğunu ifade etti. Filistinlilerin eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde Orta Doğu Barış Planı’na (Yüzyılın Anlaşması) göre değil uluslararası meşruiyet temelinde barış istediğini aktaran Ebu Rudeyne, Netanyahu’nun, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir’i dahil etmeyi planladığı yeni hükümetin, ilerleyen dönemde yaşanacakların bir işareti olduğunu kaydetti. Kurulacak aşırı sağcı hükümetin istikrarsızlığa sebep olacağını vurgulayan Ebu Rudeyne, “Bu nedenle Netanyahu, gerçekleri çarpıtmaya çalışıyor çünkü Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich gibileri içine alacak bir hükümetin doğuracağı sonucu biliyor” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 225

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.