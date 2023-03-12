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12 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Netanyahu erteleme kararı aldı

12 Mart 2023, Pazar 14:06
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da kurulan kaçak yerleşim birimi Avitar’ın yasalaşmasını ve Han el-Ahmer'deki yerleşim biriminin boşaltılmasını erteleme kararı aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, kararın ramazan ayından sonraki bir zamana ertelendiği kaydedildi.

KAN'ın haberi dayandırdığı kaynaklara göre, Netanyahu'nun erteleme kararı, ABD'nin Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşasına destek vermemesi ve ramazan ayında gerginliğin tırmanması endişesi dolayısıyla alındı.

Nablus'un Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'nde "Avitar" adlı yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Mayıs 2021'de inşa edilmişti. Yaklaşık 50 İsrailli yerleşimci ailenin yaşadığı bu türden yerleşim birimleri İsrail hükümeti tarafından da yasal kabul edilmemekle birlikte zaman zaman çıkarılan kararlarla yasal hale getiriliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde kurulan onlarca büyük Yahudi yerleşim birimlerinde hali hazırda 600 binden fazla yerleşimci yaşıyor.

Han el-Ahmer bedevi yerleşkesinin ise İsrail tarafından devlet arazisi üzerine ruhsatsız kurulduğu iddia ediliyor. Oysa İsrail'in 1948'de Nakab bölgesinden zorla göç ettirdiği bedevi kabilesi 1950'lerden bu yana bölgede yaşamayı sürdürüyor.

AA

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