Netanyahu görevden alınsın

İsrail’de muhalefetteki Yeş Atid Partisi Milletvekili Cohen, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun görevden alınması çağrısında bulunarak, onu devletin boynunda bir “değirmen taşı” olarak nitelendirdi.

İsrail’de muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi Milletvekili Meirav Cohen, X platformunda yayınladığı videoda, savaşın ortasında bu sözleri söylemenin kendisine acı verdiğini ama başka çare olmadığını dile getirdi. Cohen, “Başbakan (Netanyahu) başarısız olduğunda, başarısız olmaya devam ettiğinde ve bu pozisyonun ehli olmadığını, yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış kişi olduğunu kanıtladığında hemen değiştirilmesi gerekir. Bize bunu, 2. Dünya Savaşı’nın başlamasından yaklaşık 9 ay sonra, 10 Mayıs 1940’ta Başbakanları Neville Chamberlain’i değiştiren İngilizler öğretti” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun, savaşın ardından ülkenin güneyi ve kuzeyindeki evlerini boşaltan İsraillilerin sorununu çözemediğini belirten Cohen, iktidar koalisyonunun ayakta kalması adına kamu hazinesinin yağmalandığını savunduğu 2023 bütçesinin güvenlik açısından başarısız bir bütçe olduğunu dile getirdi.

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Gazze’yi kullanarak yargıyı oyalıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze Şeridi’ndeki savaşla meşguliyet bahanesiyle yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yargılanmasını ertelemeye çalıştığı ileri sürüldü. İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberinde, “Başbakan Netanyahu’nun yıllardır ceza davasıyla aynı anda yönetilebileceğine ilişkin söz emri çıktı, ancak bu gece savcılıktan yargılanmasıyla ilgili bazı önemli delillerin saklanması amacıyla ortaya çıktı” denildi. Haberde, Netanyahu’nun avukatı Amit Haddad’ın, 18 Aralık’ta savcılığa bir mektup göndererek, Başbakan’ın evinde bitmeden sorguya hazırlanamayacağı için bazı tanıkların ifadelerinin reddedilmesini talep ettiği aktarıldı. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, “rüşvet, emanete ihanet ve kişisel sakatlıklar için sorumluluk kullanma”; suçlamalarıyla dava açmayı talep etmişti.

Kudüs - aa

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Yaralı askerler görüşmeyi reddetti

İsrailli bazı yaralı askerlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi’ne yaptığı ziyaret sırasında görüşmeye katılmayı reddettiği bildirildi.

İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Gazze Şeridi’ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Sheba Sağlık Merkezi’nin rehabilitasyon bölümünü ziyarete geldi.

Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti. Bunun üzerine ordu temsilcileri ve başbakanlık yetkilileri, Netanyahu ile görüşmeyi kabul eden yaralıları bölümün ayrı ve izole bir yerinde topladı. Kudüs - aa