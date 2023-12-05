Netanyahu görevi bıraksın

Eski İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) Başkanı Yuval Diskin, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “görevinden ayrılarak evine gitmesi gerektiğini” belirtti.

“7 Ekim’den bu yana sergilediği davranışlar, Netanyahu’nun neden hemen evine dönmesi gerektiğini çok iyi açıklıyor.” değerlendirmesini yapan Diskin, İsrail Başbakanı’nın saldırıların ilk iki haftası boyunca “soğuk, yenilgiye uğramış ve kendi dünyası tarafından mahvedilmiş bir adam” imajı çizdiğini belirtti. Eski İstihbarat Başkanı, Netanyahu’yu 7 Ekim saldırılarındaki başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeyi reddetmekle suçladığı makalesinde, “Saldırıların ilk şokunu atlattıktan sonra bir gram suçluluk ve sorumluluk hissetmedi, kurbanların aileleriyle zerre kadar empati kurmadı” ifadesini kullandı. Netanyahu’yu “beden dili soğuk, kibirli ve gerçeklerden kaçan” biri olarak tanımlayan Diskin, hala Hamas’ın elinde İsrailli esirlerin bulunduğu göz önüne alındığında, İsrail Başbakanı’nın koltuğunda kalmasının hiçbir anlamı olmadığını savundu. AA

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