Netanyahu hakaret etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda İsrail’in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) “istişari görüş” talep edilmesi yönünde karar alınmasına tepki gösterdi.

Netanyahu’nun, kararla ilgili yaptığı açıklama, video kaydı olarak Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlandı. “Bugün alınan aşağılık karar, İsrail hükümetini bağlayıcı olmayacak.” diyen Netanyahu, Yahudi halkının, Filistin topraklarını ve “ebedi başkent” Kudüs’ü işgal etmediğini ve BM’de alınan kararın bu tarihi gerçeği değiştirmeyeceğini belirtti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 78

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.