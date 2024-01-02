Netanyahu hükümeti gidecek

İsrail Meclisindeki ikinci büyük parti olan Yesh Atid’in lideri Lapid, mecliste düzenlediği basın toplantısında, “Hükümetin 2023’te neden olduğu yıkım ile 2024’te gelecek hükümetin büyük düzeltmesi arasında seçim yapmak zorundayız” dedi.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi başta olmak üzere koalisyonu oluşturan partilerin popülaritesinde önemli bir düşüş olduğunu gösteren kamuoyu yoklamalarına işaret eden Lapid, “İsrail toplumunun neyi seçeceğini biliyorum, siz de biliyorsunuz” diye konuştu. Lapid, Netanyahu’ya yönelik olarak, “2024 yılı tamamen farklı olacak. Bizi bölen, başımıza felaket getiren kalmayacak. Aşırılık yanlıları evlerine dönecek, Netanyahu da evine dönecek” ifadesini kullandı. Muhalefetteki sağ görüşlü İsrail Evimiz Partisinin lideri Avigdor Liberman da düzenlediği basın toplantısında, “Hükümete ancak Netanyahu’nun gittiği gün katılırım, bundan bir saniye önce bile değil” dedi. AA

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