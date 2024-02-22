Netanyahu İsrail’i yakacak

İsrail’deki Haaretz gazetesi, Ramazan ayı boyunca ibadet edenlerin Mescid-i Aksa’ya girişine kısıtlama getirme kararını sert bir şekilde eleştirerek, Binyamin Netanyahu hükümetini ülkeyi yakmak istemekle suçladı.

Sert eleştirilerin yer aldığı yazıda, kısıtlama kararı, “bu korkunç hükümetin, Gazze Şeridi saldırılarının başlangıcından bu yana aldığı en tehlikeli karar” olarak nitelendirildi. Başyazıda, “Önümüzdeki ay başlayacak Ramazan ayı, Hamas sözcülerinin yalan söylediğini ve İsrail’in yürüttüğü savaşın tüm Müslüman halkına veya Filistin halkına karşı değil, Hamas’a karşı olduğunu kanıtlamak için mükemmel bir fırsat olabilirdi.” ifadelerine yer verildi. İsrail tarihinin en kötüsü olarak nitelenen hükümetin, ülkeyi yakmak isteyen ve devleti çöküşün eşiğine iten başarısız bir devlet adamı tarafından (Binyamin Netanyahu) yönetildiğine dikkat çekilen başyazıda, “İsrail’in uçuruma doğru gittiği” uyarısına bulunuldu. AA

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