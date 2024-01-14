Netanyahu Lahey’e meydan okudu

İsrail Başbakanı Netanyahu, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanında açtığı “soykırım” davasına rağmen Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına devam edeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı “soykırım” davasına rağmen Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına devam edeceklerini belirtti. Netanyahu, Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, UAD’de İsrail aleyhinde açılan davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. “Gazze’deki savaşta 100 günü geride bıraktıklarına” işaret eden Netanyahu, “Hamas’ı ortadan kaldırma, tüm esirleri evlerine geri getirme ve Gazze’nin bir daha ülkemiz için tehdit oluşturmayacağından emin olma hedeflerini gerçekleştirinceye kadar bu savaşı sürdüreceğiz” dedi. “Tüm hedeflerimiz gerçekleşinceye kadar Gazze savaşını sürdüreceğiz. Ne Lahey ne de ‘şer ekseni’ bizi durdurabilecek” ifadelerini kullanan Netanyahu, bu hedefi gerçekleştirmek için pazar günü güvenliğe daha fazla fon sağlayacak bir bütçe sunacaklarını dile getirdi. AA

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