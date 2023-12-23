"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Netanyahu’nun işgal planına hayır

23 Aralık 2023, Cumartesi 20:47
Filistinlileri Gazze’nin giderek güneyine iten İsrail’in, “Mısır’a sürgün” planı için ABD’nin yanı sıra İngiltere ve Fransa’dan da yardım istediği ileri sürüldü.

İddiaya göre, Netanyahu’nun bu talebi Batı başkentlerinde reddedildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Filistinlileri Gazze’den Mısır’a sürmek istediği yönündeki iddiaya ABD’li yetkililerden doğrulama geldi. İddiaya göre Netanyahu, bu niyetini ABD Başkanı Joe Biden’ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a da açıkça anlattı. Amerikan gazetesi Washington Post, Gazze’nin savaştan sonra nasıl yönetileceği konusunda İsrail ile ABD arasındaki görüş ayrılıklarının giderek su yüzüne çıktığını, Ortadoğu’da iki devletli çözümü destekleyen Biden’ın Mısır planın doğrudan karşı çıktığını yazdı.

Batı başşehirlerinde kabul görmedi

artı gerçek’in haberinde, Washington Post’un haberine göre Biden Netanyahu’ya, Mısır hükümetinin bu fikri kategorik olarak reddettiğini, Filistinli sığınmacıları kabul etmekte veya ve onların kitlesel olarak yerinden edilmesinde rol oynamayacağını açıkça ortaya koyduğunu anlattı. Ancak gazeteye konuşan kaynaklar, pek çok İsrailli yetkilinin bugün hâlâ bu talebi hâlâ desteklediğini ileri sürdü. Gazeteye konuşan üç diplomat ve üst düzey bir ABD’li yetkili, Netanyahu’nun Tel Aviv’i Biden’dan sonra ziyaret eden Sunak ile Macron’dan da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye baskı yapılmasını istediğini söyledi. Habere göre, Sunak ve Macron da bunu reddetti. Diplomatlar, bu talebin Kahire ve Batı başkentlerinde kabul edilmemesinin İsrailli yetkilileri kızdırdığını da söyledi. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 276
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    6 askerimiz daha şehit oldu

    Abbas: Gazze Filistin’in ayrılmaz bir parçasıdır

    İlaca zam için vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar

    Netanyahu’nun işgal planına hayır

    Cumhurbaşkanlığı sistemi en büyük beka sorunu

    Çocuklarda “RSV” vakaları arttı

    İsrail, Gazze’ye 2 bin kiloluk bombalarla saldırdı

    Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüştü

    "Rusya'ya ait 3 Su-34 savaş uçağı düşürüldü"

    Marmara Denizi, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'e uyarı

    İsrail basını: İsrail Gazze'ye kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor

    Marapi Yanardağı patlaması nedeniyle Batı Sumatra'daki havalimanı kapatıldı

    KHK mağduriyeti büyük bir sosyal yaraya dönüştü

    "Gazze'de hiçbir yer güvenli değil"

    MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

    Gazze'nin kuzeyi moloz yığınına döndü

    İnsan hakları ‘insan onuru’ üzerine bina edilmiştir

    Macron: Ateşkesten çalınan her gün, gelecekten çalınıyor

    Asgari ücret artmadan gıda zamları hızlandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KHK mağduriyeti büyük bir sosyal yaraya dönüştü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eğitim ve cemaatler
    Ahmet BATTAL

    Yemyeşil yolun masum ve mazlumları
    Faruk ÇAKIR

    Bu ne haldir?
    H. Muharrem OKUR

    En büyük hizmet hamlesi
    Cevher İLHAN

    “Enflasyonun hızı düşmüş”müş…
    Ali FERŞADOĞLU

    Yöneticilerin suistimallerini sorgulamak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet ÇETİN

    Ne olacak paramın hâli?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.