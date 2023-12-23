Netanyahu’nun işgal planına hayır

Filistinlileri Gazze’nin giderek güneyine iten İsrail’in, “Mısır’a sürgün” planı için ABD’nin yanı sıra İngiltere ve Fransa’dan da yardım istediği ileri sürüldü.

İddiaya göre, Netanyahu’nun bu talebi Batı başkentlerinde reddedildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Filistinlileri Gazze’den Mısır’a sürmek istediği yönündeki iddiaya ABD’li yetkililerden doğrulama geldi. İddiaya göre Netanyahu, bu niyetini ABD Başkanı Joe Biden’ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’a da açıkça anlattı. Amerikan gazetesi Washington Post, Gazze’nin savaştan sonra nasıl yönetileceği konusunda İsrail ile ABD arasındaki görüş ayrılıklarının giderek su yüzüne çıktığını, Ortadoğu’da iki devletli çözümü destekleyen Biden’ın Mısır planın doğrudan karşı çıktığını yazdı.

Batı başşehirlerinde kabul görmedi

artı gerçek’in haberinde, Washington Post’un haberine göre Biden Netanyahu’ya, Mısır hükümetinin bu fikri kategorik olarak reddettiğini, Filistinli sığınmacıları kabul etmekte veya ve onların kitlesel olarak yerinden edilmesinde rol oynamayacağını açıkça ortaya koyduğunu anlattı. Ancak gazeteye konuşan kaynaklar, pek çok İsrailli yetkilinin bugün hâlâ bu talebi hâlâ desteklediğini ileri sürdü. Gazeteye konuşan üç diplomat ve üst düzey bir ABD’li yetkili, Netanyahu’nun Tel Aviv’i Biden’dan sonra ziyaret eden Sunak ile Macron’dan da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye baskı yapılmasını istediğini söyledi. Habere göre, Sunak ve Macron da bunu reddetti. Diplomatlar, bu talebin Kahire ve Batı başkentlerinde kabul edilmemesinin İsrailli yetkilileri kızdırdığını da söyledi.