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24 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Netanyahu'nun kalbine pil takıldı

23 Temmuz 2023, Pazar 23:48
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının oylaması için yarın Mecliste olacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kalp pili takılmasının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu ve hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde protestolara yol açan yasa tasarısının oylaması için yarın Mecliste bulunacağını söyledi.

Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, sağlık durumunu soran herkese teşekkür ederek "kendisini harika hissettiğini" dile getirdi.

İsrail Başbakanı, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının oylaması için yarın Meclise gideceğini belirtti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'ya pazar gecesi hastanede kalp pili takıldığını ve bugün akşam saatlerinde taburcu edilmesinin planlandığını duyurmuştu.

İsrail'de Netanyahu öncülüğündeki koalisyonun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protestoları ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.

AA

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