İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "ülkeyi yönetmeye uygun olmadığını" söyleyerek hükümetin değiştirilmesi ya da erken seçime gidilmesi çağrısı yaptı.

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri eski Başbakan Lapid, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Başbakan Netanyahu'ya yüklendi.

Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile kabinede yer alan Gadi Eisenkot, Gideon Saar'a seslenen Lapid, "Orada oldukları sürece, Netanyahu'nun emrinde oturdukları sürece buna meşruiyet veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Lapid, İsrail'in yeni bir kabineye ya da yeni bir başbakana ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak "Benny Gantz, Gadi Eisenkot ve Gideon Saar hükümetten ayrılmalı. Bu hükümet savaşı yönetmeye uygun değil. Netanyahu ülkeyi yönetmeye uygun değil." ifadelerini kullandı.

Muhalif lider, partisinin 120 sandalyeli Mecliste 24 milletvekilinin bulunduğunu ve İsrail'de alternatif bir hükümetin kurulması ya da erken seçime gidilmesi gibi seçenekleri desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

İsrail'de Netanyahu'ya destek giderek azalırken, erken seçim seçeneği de dillendirilmeye başlandı.

Başbakan Netanyahu, erken seçim ve diğer tartışmaların abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılardan sonraya bırakılmasını savunarak koltuğunu korumaya çalışıyor.

Ancak her ne kadar Netanyahu koltuğunu bırakmamakta kararlı olduğu görüntüsünü verse de kamuoyu yoklamalarına göre İsrail Başbakanı'na destek yüzde 15'e kadar düştü.