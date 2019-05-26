Netanyahu'ya dev protesto

İsrail'de on binlerce kişi meydanlara inerek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya dokunulmazlık verilmesi için parlamentoda atılan adımları protesto etti. Netanyahu'nun partisi Likud'un üzerinde çalıştığı öne sürülen yasa tasarısının Yüksek Mahkeme'nin yetkilerinin de sınırlandırılmasını içerdiği belirtiliyor.

9 Nisan'da yapılan seçimlerle görevini dördüncü döneme taşıyan Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk iddianamesi bulunuyor. Muhalefetin karşı çıktığı olası tasarının yasalaşması halinde başbakanla ilgili yolsuzluk dosyaları, elde edeceği dokunulmazlık sayesinde rafa kalkacak. Cumartesi günkü eyleme katılanların sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, organizatörler 80 bin kişinin sokağa indiğini savundu. Reuters haber ajansı 20 bin civarında kişinin meydanlarda olduğunu yazdı. Göstericiler Netanyahu'nun kurmak üzere olduğu koalisyonun, başbakanı cezai yaptırımlardan korumak için yasa değişikliği istediğini ve Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini kısıtlamanın yollarını aradığını savunuyor. İsrail Başsavcılığı, geçen şubat ayında Netanyuhu hakkında "yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlanmasına karar vermişti. Netanyahu, önümüzdeki ekim ayında ön duruşmaya çıkacak. Euronews Türkçe

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