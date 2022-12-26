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Netanyahu’ya engel olun

26 Aralık 2022, Pazartesi 23:36
İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Netanyahu’nun koalisyon ortaklarına verdiği vaatlerle kırmızı çizgileri aştığını belirten Filistin, Netanyahu’ya baskı yapılmasını istedi.

Filistin, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu’nun, koalisyon ortaklarına “Batı Şeria’da daha büyük bir alanın ilhakı ve Yahudileştirilmesi” yönünde verdiği taahhütlerle kırmızı çizgilerin aşıldığını bildirdi. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu’nun koalisyon ortaklarına verdiği taahhütlerle, uluslararası meşruiyetin, imzalanan anlaşmaların ve uluslararası hukukun hafife alındığı belirtildi. Bu taahhütlerin, tüm kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumdan, verilen taahhütlerin uygulanmasını engellemek için acilen harekete geçilmesi ve Netanyahu’ya baskı yapılması istendi. 

Uluslararası kararların uygulanması ve İsrail aşırı sağın Filistin halkına yönelik eylemlerini engelleyebilecek caydırıcı önlemler alınması çağrısı da yapılan açıklamada, “Filistin halkını tasfiye etmeyi hedefleyen yeni ve eski planlarını tamamlamaya çabalayan Netanyahu’nun, Filistin halkının adil ve meşru hakları pahasına koalisyon ortaklarıyla yaptığı anlaşma ve vaatlerin sonuçlarından doğrudan sorumlu olduğu” kaydedildi. Açıklamada, “Netanyahu’nun, Doğu Kudüs’ün de içinde olduğu işgal altındaki Batı Şeria’da daha büyük bir alanın ilhak edilmesi ve Yahudileştirilmesini hızlandırmak için aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Dini Siyonizm Partisi milletvekilleri Itamar Ben-Gvir ile Bezalel Smotrich’i devreye soktuğu” ifade edildi.

AA

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  • S.topuz

    28.12.2022 00:35:38

    İşte çifte "STANDARD" veya ikircikli HUKUK tam da bu olsa gerek! UKRAYNADAKİ RUS saldırısı sebebiyle hemen harekete geçebilen hakim ve MUKTEDİR GÜÇLER, ne hikmetse MASUM FİLİSTİNİ ve Doğu TÜRKİSTANI ve FİLİSTİNLİ , UYGURLU, Afganlı, Somalili ZAVALLILARI görmezden gelenler ve halen daha bir açıklamayla yetineceğini sanıyorlar? Altmış senedir AÇIKLAMA, KINAMA ve BEYANLARLA İNSANLARI aldatıp bu AZÎM ZULÜME GÖZ YUMDUNUZ! Kim bunu görmezden geldiyse, gücü ve imkanı varken engel olmadıysa, bilhassa dahada teşvik edip desteklediyse, kalben olsun buğz etmediyse AYNEN İSRAİL ve ÇİN DEVLETİ GİBİ ZULÜMLERİN ORTAĞIDIR, MADDÎ MANEVÎ MESULDÜR! Yeter artık bu SUSKUNLUK, KORKAKLIK, her ne sebeple olursa olsun. Ya bu masumlarada kendilerini SAVUNACAK KADAR MADDİ MANEVİ SİLAH ve Para ve eleman verin, yada İSRAİLİN ve ÇİNİN BU ZULMLERİNE SON VERDİRİN. BU NE KORKAKLIK, YETER ARTIK BREEE!

  • S.topuz

    28.12.2022 00:34:56

    اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَس۪يحِ الدَّجَّالِ وَ السُّفْيَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَ الْبِدْعِيَّاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شُرُورِ النُّفُوسِ الْاَمَّارَاتِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النِّسَٓاءِ ...Tesbihatdan! Duaya ve Sabra devam! İnnallahe meassabirîn. Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR! Küfür devam eder, ZULÜM DEVAM ETMEZ, EDEMEEEZ, ETMEMELİ DE! ZALİMLER ićin yaşasın CEHENNEM! 😔😭❤🤲❤☝️

  • S.topuz

    28.12.2022 00:33:57

    HIRS sebeb-i HASARETTİR." Haris herifler! Kiyamet kopmak üzere. Halen daha Zulüm üzerine zulüm, hırs üzerine hırs göstermeye devam ediyorsunuz! Kıyameti çabuklaştıracağınızı unutuyorsunuz! Ahirzamanın uzatmalarını yaşadığımız kesin gibi! Lâkin insanın gözünü ancak kara TOPRAK doyururmuş. Bir DÜNYA versen, ikinci bir DÜNYAYI istermiş. Allah c.c, masum, mazlum, mahzun ve de sahipsiz FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİN YAR ve yardımcısı olsun inşaallah. Amiiin.

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