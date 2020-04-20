Netanyahu’ya hayır

İsrail’de hakkında yolsuzluk dâvâsı açılması sebebiyle Binyamin Netanyahu’nun başbakan olmasını istemeyen muhalifler, başşehir Tel Aviv’deki Rabin Meydanı’nda gösteri düzenledi.

Siyah bayraklar taşıyan göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle sosyal mesafe kuralına uymak için 2 metre arayla meydanda yerlerini aldı. Muhalefet partilerinden Yeş Atid’in lideri Yair Lapid’in de katıldığı gösteriye salgına rağmen yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Gösteride konuşan Lapid, Netanyahu’yu İsrail’de demokrasiyi yok etmekle suçlarken, eski ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ı da buna ön ayak olmakla itham etti. Hakkında yolsuzluk dâvâsı açılması sebebiyle Netanyahu’nun başbakan olmaması gerektiğini dile getiren Lapid, “Hakkında dâvâ açılan birisi polis müdürünü, başsavcıyı, dâvâsına bakacak hâkimleri atayamaz. Bunlar Netanyahu’nun istek listesi.” diye konuştu. Netyahu karşıtları 17 Nisan’da yine Tel Aviv’de gösteri düzenlemişti. AA

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