Netanyahu’ya tepki istifası

İsraİl Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakın isimlerden Zeev Elkin, Yüksek Öğretim Bakanlığı ve Likud partisinden istifa ederek Gideon Saar’ın kurduğu Yeni Umut Partisine geçme kararı aldı. Elkin yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu’nun liderliğindeki Likud’dan ve bakanlıktan istifa ettiğini duyurdu.

Netanyahu’yu Likud’u mahvetmek ve partiyi kendisine hizmet için kullanmakla suçlayan Elkin, “Artık İsrail vatandaşlarını size (Netanyahu) oy vermeye ve onlar için çalışacağınıza güvenmeye çağıramam. İsrail vatandaşları kişisel çıkarlarınız için rehin tutulamaz.” ifadesini kullandı. Likud’dan ayrılarak Yeni Umut Partisini kuran Saar, Elkin’in partilerine katılacağını belirtti. Erken seçim kararının hemen ardından Likud’da yaşanan kopuşların Netanyahu’yu zor duruma sokabileceği dile getiriliyor.

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