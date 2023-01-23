Netanyahu’ya tepki istifası

İsrail’in Kanada Büyükelçisi Ronen Hoffman, geçen yıl sonunda göreve gelen Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin politikalarını gerekçe göstererek istifa etti.

İsrail basınındaki haberlere göre, Hoffman, istifa mektubunda “yeni hükümetin politikaları ışığında görevine devam edemeyeceğini” belirtti. İsrail Dışişleri Bakanı Elie Cohen’in Hoffman’ın istifasını kabul ettiği aktarıldı. İsrail’in Paris Büyükelçisi Yael German da Netanyahu hükümetinin Meclis’ten güvenoyu aldığı 29 Aralık 2022’de istifa etmişti. Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı hükümet, Filistin geneli ile İsrail’deki toplumsal muhalefetin yanı sıra başta ABD olmak üzere İsrail’in Batılı müttefikleri tarafından da endişe ile karşılanıyor.

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