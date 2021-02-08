Netanyahu yeniden hakim karşısında

İsrail’de görevdeyken yargılanan ilk Başbakan olarak tarihe geçen Binyamin Netanyahu’nun dâvâsının ikinci duruşması, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan İsrail’e ait Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma öncesi İsrail polisi, mahkemenin çevresindeki birçok yolu trafiğe kapatırken, bir grup Netanyahu karşıtı da mahkeme yakınında gösteri düzenledi. İsrail ve uluslar arası basının yoğun ilgi gösterdiği duruşmada Netanyahu ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddetti. İsrail’de en uzun süre başbakanlık görevini yürüten Netanyahu’nun yargılanmasının uzun süreceği belirtiliyor. AA

Okunma Sayısı: 135

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.