Netflix 150 çalışanını işten çıkardı

Dünya genelinde milyonlarca abonesi olan dizi ve film izleme platformu Netflix, 10 yıl içinde ilk kez abone kaybettiğini açıklamasından bir ay sonra yaklaşık 150 çalışanı işten çıkardı.

Netflix, iş kayıplarının şirketin gelirindeki düşüşten kaynaklandığını söyledi. Şirketten yapılan açıklamada “Bu değişiklikler, bireysel performanstan ziyade iş gereksinimleri tarafından yönlendiriliyor, bu da işleri özellikle zorlaştırıyor çünkü hiçbirimiz böyle harika meslektaşlarımıza veda etmek istemiyoruz” denildi. Netflix, nisan ayında 2022’nin ilk üç ayında 200 bin abone kaybettiğini açıkladı ve önümüzdeki çeyrekte iki milyonun daha ayrılmasının beklendiği konusunda uyardı. Haber Merkezi

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