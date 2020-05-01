New York'ta okullar bu dönem açılmayacak

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eyalette okulların bu dönem sonuna kadar kapalı kalacağını açıkladı.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ''Okulları, çocuklarımızı, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi güvende tutacak şekilde bu dönem açmamız mümkün değil.'' dedi. Vali Cuomo, yaz okulları konusunda ise bu ay sonunda bir karar verileceğini belirtti. Okulların kapanması New York'ta 4 milyondan fazla öğrenciyi etkileyecek. İlk kez ölü sayısı 300'ün altına düştü New York'ta virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise ilk kez 300'ün altına düştüğünü ve son 24 saatte 289 kişinin öldüğünü açıklayan Cuomo, vaka sayısı düşmeye başlasa da rakamların hala yüksek olduğunu söyledi. Aile içi şiddet arttı Cuomo, eyalette aile içi şiddetin artışına da dikkati çekerek, karantina nedeniyle martta aile içi şiddetin yüzde 15, nisanda ise yüzde 30 arttığını kaydetti. ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta 18 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden ölürken, vaka sayısı da 300 bini geçti. AA

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