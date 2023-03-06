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6 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

New York'taki yangında 7 kişi yaralandı

06 Mart 2023, Pazartesi 10:30
ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesinde bir süpermarkette çıkan yangında en az 7 kişi yaralandı.

New York Polis Departmanı Komiseri Laura Kavanagh, yangının, bir elektirikli bisikletin bataryasının patlaması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Kavanagh, elektrikli bisiklet bataryalarının patlayarak büyük yangınlara sebebiyet verdiğini ve bu yangınların söndürülmesinin çok zor olduğunu kaydetti.

Olay yerindeki itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle bir sivil, bir acil servis çalışanı ve beş itfaiyecinin yaralandığını aktardı.

Marketin yakınına park edilen bisikletin sahibinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da düşük kaliteli bataryaların kullanıldığı bisikletlerin oluşturduğu tehlikelere dikkati çekerek, yasal lityum-iyon bataryalarının kullanılmasını tavsiye etti. 

New York'ta son dört yılda lityum-iyon bataryalarının kullanıldığı elektrik bisikletlerinden kaynaklı 400 yangının çıktığı belirtiliyor.

AA

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