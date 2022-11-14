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15 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

New York Times'a tepki yağıyor - 11 Eylül'ü hatırlattılar

14 Kasım 2022, Pazartesi 17:00
İstanbul'da dün meydana gelen terör saldırısına ilişkin haberinde "turizm" vurgusu yapan New York Times gazetesi, sosyal medyada tepki çekti.

ABD'nin New York Times gazetesi, haberinde, 6 kişinin vefat ettiği saldırının olduğu İstiklal Caddesi'ni "Türkiye'yi her yıl dünya genelinden ziyaret eden 10 milyonlarca turistten birçoğunun vaktini geçirdiği bölge" olarak niteledi.

Gazetenin bu haberini "empatiden yoksun" olarak niteleyen sosyal medya kullanıcıları "turizm" vurgusuna tepki gösterdi.

Twitter'da Marcos Moschovidis adlı kullanıcı, "Vefat eden ve yaralanan masum kişileri değil de tüm ülkenin güvenli olmadığını ima ederek turizme odaklanmak tamamen ahlak sınırları dışında." ifadesini kullandı.

11 Eylül'ü hatırlattılar

Diğer yandan birçok sosyal medya kullanıcısı, New York'ta 2001'de yaşanan 11 Eylül saldırılarına atıfta bulundu.

Kullanıcılardan biri, "Düşünün ki, İkiz Kuleler vurulduğunda Türkiye'de bir gazete, terör saldırısının Amerika'nın turizm sektörüne etkilerinden bahsediyor. Ahlaksızsınız." ifadesine yer verdi.

Gazeteci Nazgul Kenzhetay, NYT'nin haberinin "ayrımcılık" olduğunu belirtti. Saldırının turizm sorunu değil insani bir kriz olduğunu vurgulayan Kenzhetay, gazeteci olmadan insan olmanın önemine dikkati çekti.

"New York kentini ziyaret etmekten bu yüzden korkuyorum." diyen başka bir kullanıcı da kent merkezinin tamda ortasında, bir sonraki 3 bin kurbandan biri olabileceğini belirtti.

Bir kullanıcı da "Tek trajedi turizmmiş gibi neden bundan (turizmden) bahsediyorsunuz? Acılı aileler, bu bölgelerde yürüyen sevdiklerini kaybetti. Sevdiklerini kaybeden ailelere ve kederli ülkeye taziyelerinizi sunmayacak mısınız?" değerlendirmesinde bulundu.

NYT, daha sonra yayımladığı başka bir haberi de "İstanbul'un merkezindeki hareketli yaya yolunu vuran bombalı saldırıda en az 6 kişi öldü. Saldırı, Türkiye'de 5 yıldan uzun bir süre sonra olan en amansız saldırıydı." şeklinde verdi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

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