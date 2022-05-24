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24 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

New York Times: Fransa, Haiti'den alınan haraçlarla Paris'i inşa etti

24 Mayıs 2022, Salı 12:15
New York Times gazetesi, Fransa’nın Eyfel Kulesi dahil olmak üzere, başkent Paris’in yapısal planlamasını Haiti’den topladığı haraçlarla yaptığını öne sürdü.

Gazetenin “Ransom” (Fidye) adlı kapsamlı haberinde, Eyfel Kulesi’nin yapımını finanse eden Fransız bankası Crédit Industriel et Commercial'in (CIC), Haiti’den "bağımsızlık bedeli" altında para aldığı iddia edildi.

Haberde, Haiti'nin 64 yıl boyunca Fransa'ya yaptığı ödemelerin takip edildiği ve söz konusu ödemelerin bugün yaklaşık 560 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti'nin, iki yüzyılı aşkın bir süre önce bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Fransızlar savaş tehdidi altında para talep etmemiş olsaydı, bugün çok daha farklı bir durumda olabileceği ifade edildi.

CIC'nin, 19'uncu yüzyılın sonlarında ve 20'nci yüzyılın başlarında Haiti hazinesinden Fransa'ya milyonlarca dolar aktardığı öne sürüldü.

Haberde, bankanın, söz konusu sömürge dönemine ait arşivlerinin neredeyse tamamının yok edildiği bilgisi paylaşıldı.

İddiaların odağındaki bankanın konuyu araştırmaya başlayacağı kaydedildi.

Haber İngilizce, Fransızca ve Haiti dilinde yayınlandı.

Haitili tanınmış bir gazeteci Nancy Roc, haberin Haiti dilinde de yayınlanmasına vurgu yaparak "Bugün Haiti için yapabileceğiniz en büyük hizmet, bu araştırma haberini okumaktır." ifadesini kullandı.

AA

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