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29 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Nijer'de 20 bin kişi daha yerinden oldu

29 Ağustos 2023, Salı 20:36
Birleşmiş Milletler (BM), Nijer'de son zamanlarda yaşanan şiddet olayları ve saldırıların, geçen ay 20 binden fazla kişinin daha ülke içinde yerinden olmasına neden olduğunu bildirdi.

Nijer ve bölgedeki istikrarsızlık

 

Birleşmiş Milletler (BM), Nijer'de son zamanlarda yaşanan şiddet olayları ve saldırıların, geçen ay 20 binden fazla kişinin daha ülke içinde yerinden olmasına neden olduğunu bildirdi.

 

Nijer'de hızla kötüye giden insani durumdan derin kaygı duyduklarını belirten Gignac, "Son zamanlardaki şiddet olayları ve saldırılar, geçen ay 20 binden fazla kişinin daha ülke içinde yerinden olmasına neden oldu. Bu durum mülteciler, sığınmacılar ve onlara ev sahipliği yapanlar için riskleri artırdı." dedi.

Ülke içinde yerinden edilmelerin daha çok Tillaberi ve Diffa bölgelerinde olduğuna işaret eden Gignac, çevre ülkelerden Nijer'e nüfus hareketliliğinin de yaşandığını, bu ay Nijerya, Mali ve Burkina Faso'dan gelen 2 bin 500'den fazla kişinin Nijer'e sığınma talebinde bulunduğunu aktardı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e uyguladığı yaptırımların, tarım sezonu ile yağmur mevsimi arasındaki geçiş dönemine denk geldiğini dile getiren Gignac, gıda ve emtia fiyatlarında şimdiden artış yaşandığını vurguladı.

Gignac, darbe girişimi öncesinde gıda fiyatlarında yaşanan artışın, yaptırımlar uygulamaya girdikten sonra daha da hızlandığını, ECOWAS ülkeleriyle sınırların kapatılmasının gıda ve diğer emtiada kıtlığa neden olabileceğini ve bunun daha fazla gıda fiyatı artışına neden olacağını ifade etti.

Nijer, 700 binden fazla zorla yerinden edilmiş kişiyi barındırıyor

Silahlı saldırılarda devam eden artışın yanı sıra süren aşırı yağışların ülke içinde yerinden edilmiş kişiler, mülteciler ve sığınmacılar ile diğer savunmasız kişiler için durumu daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken Gignac, "Nijer şu anda 350 bin mülteci ve sığınmacı ile 350 bin ülke içinde yerinden edilmiş kişi olmak üzere 700 binden fazla zorla yerinden edilmiş kişiyi barındırıyor." diye konuştu.

Gignac, Nijer'de yükselen enflasyon ile kaynak ve hizmet eksikliği ile sosyoekonomik sıkıntıların yaşandığının, bu durumun son zamanlarda yaşanan hareket kısıtlılığı neticesinde savunmasız nüfusu daha da zorladığının altını çizdi.

Yaşanan pek çok zorluğa rağmen BM'nin ülkedeki yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Gignac, BMMYK'nin bu yıl Nijer'de insani yardımlar için başlattığı 135,7 milyon dolarlık yardım çağrısının yüzde 39'unu finanse ettiğini de kaydetti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

AA

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