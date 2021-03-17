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17 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Nijer'de terör saldırısı: İlk belirlemelere göre 58 sivil öldü

17 Mart 2021, Çarşamba 02:00
Nijer'in Mali sınırında sivilleri hedef alan terör saldırısında 58 kişi öldü.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, motosikletli silahlı kişiler, dün Tillaberi bölgesindeki Banibangou mevkisinde kurulan hayvan pazarından dönenleri taşıyan otobüse saldırdı.

Olayda ilk belirlemelere göre 58 kişi öldü. Bazı yerel kaynaklarda ölü sayısının 65 olduğu iddia edildi.

Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı, bölgede bir süredir faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'ın yapmış olabileceği belirtiliyor.

Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi, sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.

Bölgede, 2017'den bu yana saldırılar nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

AA

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