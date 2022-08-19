Nijerya’da 1,2 milyon çocuk beslenemedi

ÜLKEDE GEÇEN YIL YETERSİZ BESLENME SEBEBİYLE 1,2 MİLYON ÇOCUK FİZİKSEL OLARAK BÜYÜYEMEDİ VE BODUR KALDI. YETERSİZ BESLENME, BULAŞICI HASTALIKLARIN DA ARTIŞINA SEBEP OLDU.

Nijerya’nın Katsina eyaletinde 1,2 milyon çocuk yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel olarak büyüyemediği ve bodur kaldı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Beslenme Yöneticisi Elhaji Diop, Nijerya’nın Katsina’da düzenlenen “Sadece Anne Sütü ile daha Güçlü” başlıklı programın açılışına katıldı.

Diop, burada yaptığı konuşmada, yetersiz beslenme raporunda, Nijerya’nın yetersiz beslenen çocuk sayısında Afrika’da birinci ve dünyada ikinci sırada yer aldığını belirtti. Katsina eyaletinde 5 yaş altı 1,2 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel olarak büyüyemediğini ve bodur kaldığını kaydeden Diop, bu sayının endişe verici olduğunu söyledi.

Diop, Katsina’da çocukların yetersiz beslenme sorununa karşı eyalet yetkilileriyle ortak çalışma yürüteceklerini vurguladı. Anne sütünün önemine değinen Diop, çocukların ayrıca yumurta, soya, yer fıstığı ve kestane gibi gıdalarla beslenmesi gerektiğini vurguladı. Ülkede geçen yıl yetersiz beslenme nedeniyle en az 80 çocuk öldü, yetersiz beslenme nedeniyle bulaşıcı hastalıklar da artış gösterdi.