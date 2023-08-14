Nijerya'da 186 yıllık cami çöktü: 10 kişi vefat etti

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki 186 yıllık Zazzau Emirliği Camisi'nin çökmesi sonucu, 10 kişi vefat etti.

Zazzau Emiri Ahmad Nuhu Bamalli, yaptığı açıklamada, dün tarihi caminin ikindi namazı sırasında çöktüğünü söyledi. Bamalli, olayda 10 kişinin vefat ettiğini, 7 kişinin yaralandığını kaydetti. Yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Bamalli, çökmenin nedeninin araştırıldığını aktardı. Zazzau Emirliği Camisi, 1835-1837 yıllarında dönemin emiri Muhammed Bello tarafından inşa ettirilmişti. AA

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