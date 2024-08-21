Nijerya’da 7,9 milyon kişi yardıma muhtaç

BM, Nijerya’nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram’ın saldırıları nedeniyle 7,9 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, Nijerya’nın kuzeydoğusunda başta terör örgütü Boko Haram olmak üzere güvensizlik nedeniyle binlerce kişinin öldüğü ve milyonlarca kişinin yerinden edildiği 3 eyalet olduğu belirtildi. Açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde terör saldırıları nedeniyle 7,9 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu kaydedildi. AA

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