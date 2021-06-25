Nijerya'da kolera salgınında ölümler devam ediyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 296'ya yükseldi.

Başkent Abuja Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreter Vekili Dr. Mohammed Kawu, yaptığı açıklamada, Abuja'da 91 kişiye kolera teşhisi konulduğunu, 7 kişinin salgından öldüğünü belirtti. Kawu, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını ifade etti. Nijerya'da ocaktan bu yana 11 bine yakın kişiye kolera teşhisi konuldu. Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ile ölüm riskini artırıyor. Nijerya'da sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor. AA

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