Nijerya’da Kur’an-ı Kerim dağıtıldı

İngilizce ve yerel Yoruba diline çevrilen Kur’an-ı Kerimler ihtiyaç sahiplerine hediye edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da Kur’an-ı Kerim dağıttı. “Hediyem Kur’an Olsun” kampanyası kapsamında Nijerya’nın başkenti Abuja ile Kano eyaletinde ülkenin yerel diline çevrilen 2 bin Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Vakfın Nijerya Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında Afrika’nın farklı ülkelerinde Kur’an-ı Kerim dağıttıklarını belirtti. TDV’nin bu kampanyayla Kur’an-ı Kerim’i ulaşılamayan yerlere dağıtmayı amaçladığını kaydeden Eniç, Nijerya’da İngilizce ve yerel Yoruba diline çevrilen Kur’an-ı Kerimleri ihtiyaç sahiplerine hediye ettiklerini söyledi. AA

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