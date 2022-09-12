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12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 170 oldu

12 Eylül 2022, Pazartesi 14:45
Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında ölenlerin sayısı 170'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede ocaktan bu yana 6 bin 547 şüpheli Lassa ateşi vakası görüldü ve yapılan testlerde 909'u pozitif çıktı. Ülkede bu süre zarfında salgından ölenlerin sayısı 170'e yükseldi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi ölmüştü.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

AA

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