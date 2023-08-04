Nijerya’da yüz binlerce çocuk eğitime muhtaç

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), terör olaylarının yaşandığı Nijerya’nın kuzeydoğusunda 1,6 milyon çocuğun eğitime muhtaç olduğunu bildirdi.

UNICEF Borno Ofisi Saha Müdürü Phuong Nguyen, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde terör örgütü Boko Haram ve ISWAP’in saldırılarından en çok çocukların etkilendiğini ve bu olayların endişe verici olduğunu belirtti.

Terör saldırıları nedeniyle 1,6 milyon çocuğun eğitime muhtaç olduğunu aktaran Nguyen, “Okula gidenlerin yüzde 72’si 6’ıncı sınıftan sonra basit bir metni bile okuyamıyor. Uygun temel ve aktarılabilir becerileri edinemeyen çocuklar, okulda ve hayatta başarılı olamıyor.” ifadesini kullandı.