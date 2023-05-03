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3 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Nijerya'daki menenjit salgını sürüyor: Ölü sayısı 124'e yükseldi

03 Mayıs 2023, Çarşamba 14:32
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, son bir haftada 297 menenjit vakasının tespit edildiği, salgın nedeniyle 6 kişinin öldüğü belirtildi.

Böylece ocaktan bu yana ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra 22 eyalete yayılan salgında vaka sayısının 532'ye ulaştığı, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 124'e çıktığı aktarıldı.

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar hastalığı yenmek için küresel hedefe bağlandığını açıklamıştı.

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.

AA

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