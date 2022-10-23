'Nijerya'daki seller sebebiyle 2,5 milyon kişi insani yardıma muhtaç'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da mayıstan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 1,5 milyondan fazla çocuğun risk altında olduğunu bildirdi. UNICEF'ten yapılan açıklamada ayrıca, ülkede mayıstan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 2,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu ve bunların yüzde 60'ının çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Yapılan bilgilendirmede, ülkenin 36 eyaletinden 34'ünün sellerden etkilediği, seller nedeniyle 1,5 milyondan fazla çocuğun su kaynaklı hastalıklar, boğulma ve yetersiz beslenme riski altında olduğu aktarıldı. Ülkede ishal, su kaynaklı hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonu ve cilt hastalıkları vakalarının artışta olduğunun altının çizildiği açıklamada, "Yalnızca kuzeydoğudaki Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde 12 Ekim itibarıyla 7 bin 485 kolera vakası ve buna bağlı 319 ölüm bildirildi." bilgisi verildi. Açıklamada ayrıca, yağışın haftalarca sürmesinin ve insani ihtiyaçların artmasının beklendiği kaydedildi. Ülkede mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişi öldü, 1,3 milyondan fazla kişi yerinden oldu. İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu. AA

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