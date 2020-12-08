Nijerya'daki sellerin bilançosu ağır oldu!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da şiddetli yağışların sebep olduğu sellerde 68 kişinin öldüğü, afetten 129 binden fazla kişinin etkilendiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Başkanı Muhammadu Muhammed, yaptığı açıklamada, 2020'de başkent Abuja'nın yanı sıra 35 eyaletin 320 ayrı bölgesinin, sellerin etkisi altında olduğunu belirtti. Muhammed, afette 68 kişinin öldüğünü, 129 binden fazla kişinin etkilendiğini kaydetti. Sellerin gıda güvensizliğine de yol açtığını ifade eden Muhammed, "Sellerin can kaybına yol açması dışında binlerce ev yıkıldı ve tarım arazileri sular altında kaldı. Böylece gıda güvenliği üzerinde olumsuz bir etkisi oldu." dedi. Muhammed, NEMA'nın acil durum kurumlarının afetlere müdahale kapasitelerini geliştirmek için destek sağlamaya kararlı olduğunu söyledi. AA

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