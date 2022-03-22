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22 MART 2022 SALI - YIL: 53

Nijerya - Kaduna'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

22 Mart 2022, Salı 13:04
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde artan silahlı saldırılar nedeniyle yeniden "sokağa çıkma" yasağı ilan edildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, eyalette artan şiddet olayları nedeniyle 2 bölgede 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Hükümetin bölgelerde yaşanan şiddet olaylarını kınadığına işaret eden Aruwan, "Bu karar son zamanlarda Jema'a ve Kaura bölgelerindeki can ve mallara yönelik yakın tehdit ve düzenin bozulmasını önlemek için alındı." ifadesini kullandı.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, eyaletin Kaura bölgesinde düzenlenen saldırıda 15 kişinin öldüğü öne sürüldü.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde 17 Mart'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 2 kişi ölmüş, 46 kişi kaçırılmıştı.

Saldırılarda ölü sayısı da 37'ye çıktı

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişilerin 20 Mart'ta Zamfara eyaletine bağlı Juyi, Doruwa ve Ganar Kiyawa köylerine düzenlediği saldırılarda 62 kişi kaçırıldı.

Saldırılarda ölü sayısı da 37'ye çıktı.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "alçak ve korkakça" saldırının ülkede barışın hızla geliştiği bir zamanda geldiğini belirtti.

Matawalle, bu tür saldırıların, yönetimin bunu başarma çabalarını engellemeyeceğini ifade etti.

Silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde 20 Mart'ta düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış, 700 binden fazla kişi evlerini terk etmişti.

AA

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